В Запорожье умер ветеран Второй мировой, который потерял внука в войне на Донбассе

В Запорожье перестало биться сердце известного украинского ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного. В мае этого года мужчине исполнилось 103 года.

Трагическим известием 31 октября поделился экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль в Facebook. Ее подтвердили также в пресс-службе ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ушел из жизни Иван Аникеевич Залужный. С его именем в Запорожской области и всей Украине связаны очень героические и патриотические воспоминания. Ведь Иван Аникеевич защищал нашу страну от "коричневой чумы", а его родной внук отдал жизнь за Украину. Легендарный запорожский ветеран пережил Голодомор 1932-1933 годов... Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас", – написал Брыль, выражая искренние соболезнования родным и близким умершего.

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В Запорожской ОГА подчеркнули, что с грустью восприняли известие о смерти легенды нашего времени с героическим жизненным путем. Там подчеркнули, что Залужный являлся примером мужества и патриотизма для всего нынешнего поколения украинцев.

Отметим, что 23-летний внук Ивана Залужного Иван Гутник-Залужный, командовавший запорожским взводом Нацгвардии Украины, погиб летом 2014 года под Амвросиевкой на Донетчине. Парень ценой своей жизни спас 50 сослуживцев.

Родился 10 мая 1918 года в селе Кисличувата (современная Днепропетровщина). В детстве пережил Голодомор 1932-1933 годов. После шести классов в школе он поступил в училище, где освоил профессию токаря, пошел работать на завод им. Энгельса (нынешний кабельный), где в секретном цехе производил детали снарядов.

В 1938 году его призвали в 14-й горнострелковый кавказский полк, и он проходил службу на Дальнем Востоке. Когда началась война, Залужный в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.

Ветеран прошел не только всю Вторую мировую войну, но и был участником японской кампании. Дослужившись до капитана I ранга, после войны он продолжил службу в армии.

В 2017 году Иван Залужный вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти, а в 2018 году получил орден "За мужество" III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015-м ветеран Второй мировой войны Иван Залужный поделился своим мнением о войне на Донбассе. В ней он потерял единственного внука.