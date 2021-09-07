В Запорожье у школьника во время урока остановилось сердце: врачи борются за жизнь ребенка. Видео

В Запорожье медики пытаются спасти 14-летнего старшеклассника гимназии, у которого прямо во время урока остановилось сердце. До приезда скорой ученика реанимировали работники учебного заведения.

Сейчас состояние ребенка тяжелое и врачи никаких прогнозов не дают. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что несчастный случай со школьником произошел на уроке истории. Парень поднял руку, сказав учительнице, что чувствует себя плохо. Педагог заметила, что он начал терять сознание.

Первыми ее крики о помощи услышал инженер по охране труда Артур Науменко, который находился неподалеку. В прошлом году он проходил курсы по оказанию первой помощи. При этом признался: не думал, что такие навыки пригодятся так быстро.

Видео дня

"Ребенок перестал реагировать на нашатырь, директор поднесла к носу ему телефон – реакции никакой. Ну и мы начали качать. Одно дело, это изучать в теории, рассказывать-практиковаться на манекене... А в живую – это страшно", – рассказал мужчина.

По его словам, вместе со школьной медсестрой массаж сердца ученику они делали до приезда врачей скорой помощи.

Мама подростка, которую вызвали в гимназию, рассказала, что несколько месяцев назад у сына диагностировали тяжелую болезнь сердца. Оказалось, что ранее он уже терял сознание, но в школе об этом не знали.

Благодаря первой помощи и грамотным действиям реаниматологов 14-летнего школьника успели довезти до медучреждения. Сейчас он находится в реанимации, самостоятельно не дышит. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Ребенок тяжелый, проводится постоянное мониторирование всех жизненных функций", – подчеркнул медицинский директор Запорожской областной клинической детской больницы Вячеслав Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL: