В Запорожье мужчина потерял сознание и упал на газовую плиту: он получил тяжелые ожоги
Пожилой житель Запорожья пострадал в результате падения на газовую плиту. Он попал в больницу с тяжелыми ожогами.
Инцидент произошел во вторник, 8 февраля. Об этом сообщает в Facebook областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского облсовета.
Отмечается, что вызов медикам поступил из дома по улице Запорожского Казачества. Известно, что 79-летний мужчина потерял сознание и упал на газовую плиту, обжегши тело.
Огонь от газовой плиты обжег дедушке лицо, шею и переднюю поверхность грудной клетки. Детали причин инцидента не сообщаются.
На место происшествия выезжала реанимационная бригада, которая предоставила пострадавшему первую медпомощь.
В дальнейшем пенсионера доставили в медучреждение. У него врачи диагностировали термические ожоги пламенем ІІ-ІІІ степени.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января в Запорожье взорвался газ в четырехэтажке на улице Франко. В ЧП погиб один человек и еще двое пострадали.
Взрыв был такой силы, что разрушил несколько этажей дома, а его обломки разлетелись на большое расстояние. Этот момент попал на видео.
Среди пострадавших была женщина, получившая 90% ожогов тела. 31 января она скончалась в больнице, и на о время ее личность не была установлена.