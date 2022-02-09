В Запорожье мужчина потерял сознание и упал на газовую плиту: он получил тяжелые ожоги

Пожилой житель Запорожья пострадал в результате падения на газовую плиту. Он попал в больницу с тяжелыми ожогами.

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля. Об этом сообщает в Facebook областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского облсовета.

Отмечается, что вызов медикам поступил из дома по улице Запорожского Казачества. Известно, что 79-летний мужчина потерял сознание и упал на газовую плиту, обжегши тело.

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Огонь от газовой плиты обжег дедушке лицо, шею и переднюю поверхность грудной клетки. Детали причин инцидента не сообщаются.

На место происшествия выезжала реанимационная бригада, которая предоставила пострадавшему первую медпомощь.

В дальнейшем пенсионера доставили в медучреждение. У него врачи диагностировали термические ожоги пламенем ІІ-ІІІ степени.

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