В захваченном Купянске после митинга против оккупантов пропал депутат

Марина Лисничук
Жизнь
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В захваченном Купянске после митинга против оккупантов пропал депутат
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На Харьковщине пропал депутат Купянского городского совета Николай Маслий. Это произошло в среду, 1 марта, после мирного митинга жителей города, выступивших против его оккупации войсками России.

Об этом сообщает издание Newsroom. Журналисты подчеркивают, что информацию о пропаже мужчины подтвердили его коллеги.

По словам митингующих, российские военные сначала отозвали депутата в сторонку якобы поговорить. Потом они начали стрелять и выпустили дымовые заряды.

Николай Маслий исчез после митинга
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После этого Николая Маслия никто не видел уже свыше 16 часов. Любые попытки связаться с депутатом и установить его местонахождение пока оканчиваются неудачей.

Отметим, что последний пост депутата на странице Facebook датирован 21:40 воскресенья, 27 февраля.

Митинг жителей Купянского против военных РФ, заявивших об оккупации города

Напомним: 27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран на эту должность от партии ОПЗЖ, заявил про подконтрольность РФ. На госизмену также пошли работники местного отделения полиции. Прокуратура и СБУ начали досудебное расследование, позже Мацегору задержали.

Мэр Купянска Геннадий Мацегора сдал город российским оккупантам

Тем временем жители Купянска стали выходить на улицы и требовать от оккупантов убираться с их города. Люди несли флаги Украины, пели государственный гимн, скандировали "Купянск – это Украина" и бросались на автомобили врага.

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