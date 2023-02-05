В высокогорье Карпат ударил 20-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности

На горе Поп Иван в Украинских Карпатах ударил 20-градусный мороз. Из-за сложных погодных условий граждан призвали воздержаться от выхода в высокогорье.

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Рекомендациями поделились в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста. Отмечается, что на вершине облачно и туманно, видимость ограничена до 20 метров. Срывается сильный ветер.

Напомним: в Укргидрометцентре спрогнозировали снегопады по всей стране 5 февраля (в Крыму – снег с дождем) и минусовую температуру и днем и ночью (кроме южных регионов, где в светлое время суток ожидается небольшой плюс на термометрах).

Самая низкая температура, судя по метеорологической карте, будет во Львовской области (от -8 до -10 градусов ночью и от -7 до -5 днем). В Карпатах ожидалось холоднее (ночью от -11 до -16, днем от -6 до -11). На дорогах страны местами возможен гололед.

Кроме того, в начале следующей недели в Украину придет существенное похолодание. Местами столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза. На западе Украины ударят морозы до 11 градусов ночью, днем температура будет колебаться в пределах 2-4 градусов мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вскоре в Украине снова похолодает. Уже с воскресенья, 5 февраля, синоптики обещают сильные морозы, ожидается понижение температуры воздуха до 5-10 градусов ниже нуля. На раннюю весну рассчитывать не стоит;

– в конце февраля Украина почувствует приближение настоящей весны. Уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

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