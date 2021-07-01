В Виннице умерла единственная в Украине девочка, которая страдала прогерией. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Жизнь
2 минуты
330
В Виннице умерла Ирина Химич

В среду, 30 июня, в Виннице умерла 10-летняя Ирина Химич, которая единственная в Украине болела прогерией. Это редкое заболевание, которое приводит к аномально быстрому старению организма.

О смерти девочки сообщила в Facebook ее мать Дина Химич. По ее словам, у Иры остановилось сердце (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Извини солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", – написала мама.

Ирина Химич болела прогерией
Видео дня

Жизнь ребенка поддерживали медикаментозно. Чтобы помочь семье со средствами, местные волонтеры неоднократно организовывали благотворительные акции.

Например, на аукционе продавались написанные Ирой картины. Также девочка изготавливала чокеры и женские украшения. А недавно львовское инклюзивное ателье начало шить платки с ее рисунками.

Девочка была талантливой художницей
Ирина продавала свои картины на благотворительных аукционах
Также она делала чокеры и женские украшения

Синдром Гетчинсона-Гилфорда (прогерия) – исключительно редкое генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения. Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных.

Дети рождаются нормальными, но к первому году жизни наблюдается выраженная задержка роста и массы тела. Конечный рост в среднем достигает 100 см.

Продолжительность жизни колеблется от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12-13,5 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВинницаболезньсмерть