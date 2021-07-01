В Виннице умерла единственная в Украине девочка, которая страдала прогерией. Фото

В среду, 30 июня, в Виннице умерла 10-летняя Ирина Химич, которая единственная в Украине болела прогерией. Это редкое заболевание, которое приводит к аномально быстрому старению организма.

О смерти девочки сообщила в Facebook ее мать Дина Химич. По ее словам, у Иры остановилось сердце (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Извини солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", – написала мама.

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Жизнь ребенка поддерживали медикаментозно. Чтобы помочь семье со средствами, местные волонтеры неоднократно организовывали благотворительные акции.

Например, на аукционе продавались написанные Ирой картины. Также девочка изготавливала чокеры и женские украшения. А недавно львовское инклюзивное ателье начало шить платки с ее рисунками.

Синдром Гетчинсона-Гилфорда (прогерия) – исключительно редкое генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения. Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных.

Дети рождаются нормальными, но к первому году жизни наблюдается выраженная задержка роста и массы тела. Конечный рост в среднем достигает 100 см.

Продолжительность жизни колеблется от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12-13,5 года.

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