В Виннице посреди октября зацвела акация. Видео

В центре Винницы зацвела акация. В городе это связывают с высокими температурами воздуха.

Как рассказала ТСН, нежно-сиреневые цветы распустились в одном из спальных районов города под окнами многоэтажек. Растения сразу стали объектом селфи и любования жителей дома и случайных прохожих.

Журналисты отметили, что цветение достаточно густое, хотя многие из цветов уже повреждены первыми заморозками. Температура ночами в городе опускается до низких отметок, но днем еще достаточно тепло.

По словам местных жителей, данное явление не редкость.

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Деревьями акаций часто украшают городские ландшафты. Ее пышные цветы нравятся людям, а аромат растения становится более интенсивным в ночное время суток. Всего насчитывается больше 1300 видов акации. Нередко на ее ветвях можно увидеть колючки. В ландшафтном дизайне декоративные виды и сорта акации пользуются большой популярностью.

Появилось растение в Европе в средине семнадцатого века. Его в Европу привезли из Америки.

Именно это растение выступает символом Одессы и талисманом Парижа. На базе эфирных масел акации производят наиболее изысканные парфюмерные композиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой осенью в Киеве зацвели каштан и виноград.