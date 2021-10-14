В Виннице посреди октября зацвела акация. Видео
В центре Винницы зацвела акация. В городе это связывают с высокими температурами воздуха.
Как рассказала ТСН, нежно-сиреневые цветы распустились в одном из спальных районов города под окнами многоэтажек. Растения сразу стали объектом селфи и любования жителей дома и случайных прохожих.
Журналисты отметили, что цветение достаточно густое, хотя многие из цветов уже повреждены первыми заморозками. Температура ночами в городе опускается до низких отметок, но днем еще достаточно тепло.
По словам местных жителей, данное явление не редкость.
Деревьями акаций часто украшают городские ландшафты. Ее пышные цветы нравятся людям, а аромат растения становится более интенсивным в ночное время суток. Всего насчитывается больше 1300 видов акации. Нередко на ее ветвях можно увидеть колючки. В ландшафтном дизайне декоративные виды и сорта акации пользуются большой популярностью.
Появилось растение в Европе в средине семнадцатого века. Его в Европу привезли из Америки.
Именно это растение выступает символом Одессы и талисманом Парижа. На базе эфирных масел акации производят наиболее изысканные парфюмерные композиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, этой осенью в Киеве зацвели каштан и виноград.