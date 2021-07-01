В Виннице педагог выпроводила детей из класса, "чтобы злость не прошла", и унизила ребенка с инвалидностью. Видео
В винницкой школе ассистентка учительница довела до слез ребенка с инвалидностью и била его по рукам. Перед этим она выпроводила из класса других учеников.
Соответствующие кадры в группе "Батьки SOS" в Facebook опубликовала Елена Белоус. Она уточнила, что инцидент случился в школе №14(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На видео, которое датировано 28 мая, слышно, что педагог выпроводила детей из класса для проветривания со словами "девочки, быстрее, пока злость не прошла".
В то же время она сказала ребенку с инвалидностью, чтобы тот "не смотрел на нее боком", потому что она "будет ругаться".
После того, как другие ученики покинули класс, ассистентка подошла к мальчику и начала кричать на него, а также бить по рукам, требуя, чтобы он положил их на стол.
По словам матери ребенка, полиция и департамент образования не отреагировал на инцидент, а директор школы "сделал виновными классного руководителя и других педагогов, но не ассистента".
Как уточняет Елена Жучинская, ассистента зовут Ольга Яхтманова.
Пользователи соцсети были возмущены поведением женщины:
"Страшно ребенка пускать в школу. Дело учителя – учить, а воспитывать должны родители",
"Она перешла грань дозволенного",
"Неужели ребенок заслужил это",
"Гоните в шею таких".
Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент случился недавно в Киеве. Тогда учительница также била по рукам и хватала ребенка с инвалидностью.