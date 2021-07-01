В Виннице педагог выпроводила детей из класса, 'чтобы злость не прошла', и унизила ребенка с инвалидностью. Видео

В винницкой школе ассистентка учительница довела до слез ребенка с инвалидностью и била его по рукам. Перед этим она выпроводила из класса других учеников.

Соответствующие кадры в группе "Батьки SOS" в Facebook опубликовала Елена Белоус. Она уточнила, что инцидент случился в школе №14(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео, которое датировано 28 мая, слышно, что педагог выпроводила детей из класса для проветривания со словами "девочки, быстрее, пока злость не прошла".

Видео дня

В то же время она сказала ребенку с инвалидностью, чтобы тот "не смотрел на нее боком", потому что она "будет ругаться".

После того, как другие ученики покинули класс, ассистентка подошла к мальчику и начала кричать на него, а также бить по рукам, требуя, чтобы он положил их на стол.

По словам матери ребенка, полиция и департамент образования не отреагировал на инцидент, а директор школы "сделал виновными классного руководителя и других педагогов, но не ассистента".

Как уточняет Елена Жучинская, ассистента зовут Ольга Яхтманова.

Пользователи соцсети были возмущены поведением женщины:

"Страшно ребенка пускать в школу. Дело учителя – учить, а воспитывать должны родители",

"Она перешла грань дозволенного",

"Неужели ребенок заслужил это",

"Гоните в шею таких".

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент случился недавно в Киеве. Тогда учительница также била по рукам и хватала ребенка с инвалидностью.