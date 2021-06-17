Нардепов кормят гречкой за 16 и семгой за 216 грн: появилось новое фото меню из Верховной Рады

В сети опубликовали новое меню для народных депутатов. В него внесли некоторые коррективы относительно блюд, а вот цены практически не изменились с февраля.

Так, самым дорогим блюдом осталось филе семги запеченное с грушей – 216 грн за 175 гр. На второе также добавили эскалоп со шпинатом за 61 грн. Фото из столовой Верховной Рады 17 июня в Facebook опубликовал журналист Иван Жеведь (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Среди салатов есть "царский" с семгой за 90 грн, жареные баклажаны с майонезом за 46 грн, селедка под шубой за 43 грн и из капусты с огурцами за 27 грн.

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Также есть бутерброды с лососевой икрой и семгой по такой же цене, как и в феврале – 56 и 48 грн соответственно.

На первое предлагается только окрошка с докторской колбасой (50 грн за 300 гр).

Среди вторых блюд кроме уже указанных филе семги и эскалопа есть манная каша (24 грн), омлет с сыром (41 грн за 180 гр), шашлык из семги и судака (132 грн) либо из курятины или индюшатины (71 и 53 грн), филе хека жареное в белках (72 грн), а также разные котлеты и блинчики.

На гарнир предлагается картофель молодой вареный с маслом и укропом (27 грн), каша гречневая (16 грн), рагу из овощей (61 грн).

Из десертов выбор небольшой – есть только фруктовое желе с тремя разными вкусами (33 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в меню парламентской столовой были также вареные яйца, борщ и котлеты по-киевски.