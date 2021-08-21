В Ужгороде наклонился 30-метровый флагшток, установленный ко Дню Независимости. Фото

В Ужгороде, административном центре Закарпатской области, накренился флагшток высотой 30 метров на площади Богдана Хмельницкого. На нем ко Дню Независимости Украины, как и в других областных центрах, должны разместить украинский флаг.

О том, что конструкция установлена под наклоном, сообщили в местной Facebook-группе "Закарпатье днем и ночью". Очевидцы опубликовали соответствующее фото и назвали флагшток "Пизанской башней".

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Как пишет "Суспільне Закарпаття", металлическую конструкцию подняли 12 августа. Главный инженер строительной группы Максим Розколотько сказал, что флагшток, который весит 4 тонны 800 кг, зафиксировали на арматуре фундамента, а также закрепили гайками.

В пятницу, 20 августа, в Ужгороде уже провели репетицию поднятия флага. Его размер – 3,5 на 7 метров. Городской глава Богдан Андриив добавил, что работы по строительству флагштока выполнены на 99%.

На площади также появился небольшой гранитный постамент, коммунальщики высаживают цветы. Всего на благоустройство территории и сам флагшток потратили 6,3 млн гривен – половина средств из городского бюджета, половина – из областного.

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