В Украину ворвутся дожди с грозами и порывы ветра: синоптики сказали, где испортится погода в пятницу. Карта

В пятницу, 14 июля, в Украину снова вернутся масштабные дожди. Также это будет сопровождаться резкими и сильными порывами ветра.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. По всей территории нашей страны будет желтый уровень опасности метеорологических явлений.

Так, на 14 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождями.

В северных регионах обещают сильные дожди и грозы, на Левобережной части Украины также возможен град. Ветер будет преимущественно северо-западный скоростью 7-12 м/с.

Что касается температуры, то сохранится теплая погода – ночью будет +14...+19°, а днем – +20...+25°.

В столице также обещают сильный дождь и грозу. Температура воздуха ночью будет около +19°, а днем – +21..+23°. Ветер также будет сильным с порывами – скоростью 15-20 м/с.

Синоптики также предупреждают о повышенной опасности метеорологических явлений по всей территории Украины. Во всех областях будет желтый уровень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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