В Украину ворвется тепло до +13, но снег еще напомнит о себе: синоптики дали прогноз до конца недели. Карты

В ближайшие дни в Украину ворвется тепло. Температура воздуха поднимется до +13 градусов. И хотя в регионах будет достаточно тепло, зима будет давать о себе знать.

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В частности, синоптики прогнозируют снег. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Так, в четверг, 23 февраля, по всей стране ожидается переменная облачность, местами солнечная погода, осадки не прогнозируются.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Здесь ночью местами ожидается мороз до -14 градусов, а днем до -8.

В северных и центральных и южных областях ночью прогнозируется - от -3 до - 11, днем от -2 до +1. На юге ночью ожидается -4…+1, а днем – +3…+5. Теплее всего будет на западе: ночью синоптики прогнозируют -1...-3, а днем ожидается "весенние" +3...+9.

В пятницу, 24 февраля, переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, лишь днем возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха на западе ночью ожидается 0..+3, к югу от 0 до -6 мороза, в центральных, на северных и восточных областях ожидается от -2 до -6. Самая холодная ночь будет в Харьковской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, где столбики термометров опустятся до -14 мороза.

Днем 24 февраля ожидается плюсовая температура. На большинстве территории +3…+5. На западе воздух прогреется до +6...+11 тепла.

В субботу, 25 февраля, температура воздуха по всей стране поднимется. Днем по территории Украины ожидается +5…+14 градусов. Однако ожидаются осадки. Так, на востоке пройдут кратковременные дожди, а вот на западе осадки будут более длительными.

В воскресенье, 26 февраля, температурный режим немного снизится. По всей территории температура воздуха установится днем на уровне +4…+9 градусов, а ночью – -2…+5. Во всех регионах ожидается дождь, а на севере и западе с мокрым снегом.

Напомним, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, приближающаяся весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Украинские синоптики прогнозируют, что весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето.

Как сообщал OBOZREVATEL: научная сотрудница Украинского гидрометеорологического центра Вера Балабух сообщила, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С.