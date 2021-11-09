В Украину ворвется потепление в декабре: синоптики предупредили о 'погодных' качелях

Согласно прогнозу синоптиков, в декабре будет немало сравнительно теплых дней. А на смену похолоданиям, вновь придут дни со знаком плюс.

Как сообщил в интервью Полісся, народный синоптик из Камня-Каширского (Волынь) Владимир Деркач, декабрь начнется с похолодания. И в первой декаде месяца столбики термометров будут чаще опускаться ниже нуля, возможны небольшие осадки.

В то же время, специалист отметил, что похолодание в начале зимы будет носить временный характер. Во второй декаде месяца он прогнозирует потепление. Второй кратковременный скачок температуры вниз произойдет к 18-19 декабря, а затем вновь станет теплее. Ближе к новогодним праздникам, говорит Деркач, морозных ночей станет больше, однако днем температура все так же будет повышаться выше нуля, хоть и не значительно.

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По прогнозам специалистов World Weather, резких температурных скачков в Украине в декабре ждать не стоит. Как считают специалисты, в декабре будет не столь много осадков, малоснежно, а временами солнечно.

В Киеве в декабре средняя дневная температура составит +1+3 днем. Ночью ожидается в пределах -1-4. Наиболее теплыми днями станут 4,5, 6 декабря. около нуля 17,18, 20 и 22 декабря. Остальные дни – незначительный плюс. Самые холодные ночи прогнозируются – 16, 17,18 декабря. Тогда ожидает -4 градуса.

В Харькове в декабре будет солнечно в начале месяца. Средняя дневная температура +1+2, ночью столбики термометров будут опускаться до -2-3 градусов. наибольшее количество осадков на этот месяц метеорологи прогнозируют в Харькове на 14 декабря.

В Одессе в декабре будет дождливо и снежно. Осадки в городе ожидаются 1,2,3 декабря. Сильные осадки – 10. Также 17, 21 и 23 декабря будут идти дожди. В то же время, в Одессе в этом месяце будет сравнительно тепло. В первую неделю месяца воздух прогреется до +5 градусов. Далее ожидается небольшое снижение температур и во второй декаде месяца опять столбики термометров вырастут до +5. Однако по-настоящему тепло станет в Одессе к концу месяца. Там, по прогнозам специалистов, потеплеет до +10 градусов. Кроме того, будет солнечно, без осадков. Наиболее холодны дни и ночи в Одессе в декабре – 8,9 декабря.

Во Львове декабрь подарит немало солнечных дней. И если месяц начнется в городе с минусовых температур, то уже к ближайшим выходным во Львове будет +2+7 днем и +3+4 ночью. Снегопад синоптики прогнозируют 10 декабря. Но, вряд ли снежный покров продержится долго, так как в городе в это время температура вырастет до + 4+5 градусов. К концу месяца во Львове будет +8.

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