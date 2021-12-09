В Украину ворвется потепление, но ненадолго: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

До конца недели в Украине будет наблюдаться потепление, местами температура воздуха поднимется до +13. Однако оно будет непродолжительным и сопровождаться осадками.

Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. В частности, в четверг, 9 декабря, на всей территории страны будет облачно, только в Ужгороде – с прояснениями. В западных регионах ожидаются морозы от -1 до -4 дней и -6-10 ночью. На севере они будут слабее – от 0 до -4 ночью, а днем столбики термометров будут держаться на уровне 0+3. На остальной территории страны будет держаться "плюсовая" температура – до +7 днем и до +5 ночью. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами ночью может пойти дождь с мокрым снегом.

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В пятницу, 10 декабря, в западных регионах и Житомирской области ожидается мокрый снег, температура воздуха днем составит от -4 до +5, ночью 0-4. Кроме того, в Винницкой области пойдет дождь. На остальной территории страны будет облачно с прояснениями. В северных и восточных регионах столбики термометров поднимутся до +8 градусов Цельсия, на юге – до +13.

В субботу, 11 декабря, в западных областях еще немного потеплеет, воздух днем прогреется до +4, ночью 0-4. В центральных регионах страны прогнозируется дождь, столбики термометров поднимутся до 10 градусов выше нуля. На востоке страны осадков не прогнозируется до +9 градусов. В южных регионах – до +13.

Уже в воскресенье, 12 декабря, западные области накроют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до +7 градусов. На остальной территории будет прохладнее – до +4, но без существенных осадков. Лишь на юге страны температура поднимется до +10 градусов, в Одесской области – дождь.

Напомним, на новогодние и рождественские праздники температура в Украине может резко упасть и украинцы столкнутся с -15 градусами. Однако снега может и не быть, потому что его с каждым годом выпадает все меньше из-за глобального потепления.

Как пояснила синоптик Вазира Мартазинова, в декабре будет достаточно тепло. Температуры будут часто повышаться до плюсовых отметок. Это, по мнению специалиста, не даст сформироваться устойчивому снежному покрову, тем более задержаться до праздников.

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