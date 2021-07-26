В Украину ворвется новая волна похолодания в августе, страну будут заливать дожди: прогноз синоптиков

Август 2021 года начнется для большинства регионов Украины с переменных дождей, гроз и заметного похолодания. В течение целой недели жителям крупных городов и маленьких поселков нужно будет при выходе из дома не забывать зонт.

Как сообщили синоптики на портале Gismeteo, в Киев осадки с грозами придут уже в конце этой недели, с 28 июля. Температура воздуха днем сохранится жаркой, до 28 градусов, а ночью упадет до 20.

Такая погода продолжится, согласно прогнозам, до 3 августа, потом вернется совсем ненадолго – 6 и 7 числа, однако прежней жары в столице уже не будет до конца лета. Осадки охладят атмосферу и температура воздуха не будет превышать 26 градусов.

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Похожая ситуация будет и в курортной Одессе. Здесь грозы при горячем воздухе в 30 градусов начнутся уже 29 июля. Дожди будут переменными, температура воздуха незначительно упадет. Во всяком случае 30-градусной жары не будет, а 28 по Цельсию - отличные условия для купания в море и равномерного загара.

Жителям Харькова все же придется еще включать на полную мощь кондиционеры, поскольку жара не спешит отсюда отступать. Синоптики прогнозируют неделю облачности с осадками с 28 июля, но на спад 30-градусная жара пойдет только во второй половине августа.

Ранее и народный синоптик Леонид Горбань также предсказывал похолодание для всех частей нашей страны, связанное с приходом циклона дождей. Он отметил, что снижение температуры воздуха придет не сразу, несмотря на дожди, но по мере течения августа атмосфера будет охлаждаться практически ежедневно. Это позволит наслаждаться летними днями, но не изнывать от жары.

Как сообщал OBOZREVATEL, экстремальные погодные условия 2021 года привели к серьезному неурожаю по всему миру. Это стало причиной резкого скачка цен на рынках, а также к высокому дефициту самых востребованных потребителем продуктов.