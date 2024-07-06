В Украину ворвется чрезвычайная жара: синоптик назвала даты и дала прогноз. Карта

На следующей неделе в Украину ворвется чрезвычайная жара. В течение всей недели днем температура почти по всей стране будет достигать +33...+34, а кое-где – до +40 градусов.

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Дожди при этом маловероятны. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

"Чрезвычайная жара ожидается в Украине на следующей неделе. В дневные часы максимум будет достигать +33+39, местами до +40 градусов! И эта жара еще задержится и дальше, после 15 июля. Ниже будут градусы только в западных областях Украины", – отметила она.

Так, жарко будет уже 7 июля. Днем воздух прогреется до +26...+32 градусов, на юге и юго-востоке – еще жарче, до +30...+34. Дожди при этом маловероятны.

О прохладе в воскресенье не стоит и мечтать и жителям Киева: в столице 7 июля будет сохраняться сухая солнечная погода с температурой воздуха +27+29 градусов, не ослабнет она и в течение следующих дней.

"Учтите этот жаркий прогноз, позаботьтесь о запасе воды, по возможности переедьте временно на дачу или поближе к воде или к лесу, где легче можно пережить жару. Особенно жарко будет на юге и востоке Украины. Важно поддерживать особенно тех, кто не имеет возможности защищаться от жары тыловыми способами – донаты очень важны", – отметила Диденко.

Она призвала украинцев внимательно следить за собственным самочувствием и заботиться о других.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал:

– как быстро охладиться в жару, если нет кондиционера;

– от употребления каких напитков следует отказаться, ведь вместо облегчения в сильную жару они могут сделать только хуже;

– как повысить уровень энергии в летнюю жару и избавиться от усталости;

– а также каких семи правил следует придерживаться, чтобы легко уснуть в летнюю жару.