В Украину вернутся морозы, а дороги превратятся в каток: синоптик предупредила об опасной погоде в воскресенье. Карта

В воскресенье, 26 декабря, в Украине ожидается морозная погода. Кроме того, опасная ситуация сложится на дорогах из-за гололедицы.

Как отметила в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, будет очень скользко. В южных и юго-восточных регионах Украины – мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега.

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Гололедица, по прогнозу синоптика, будет и на улицах столицы Украины. В ночь на 26 декабря ожидается до -10 градусов, днем около -5 градусов. Снега не прогнозируется.

Облачность, снег, гололед и налипание мокрого снега в южной и восточной частях страны спрогнозировали также синоптики Укргидрометцентра. Столбики термометров ночью опустятся до -5°, днем будут держаться около 0°.

Синоптики добавили, что на остальной территории в воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в центральных областях заснежит. В темное время суток ожидается мороз 10-15° мороза, в центральных областях – 4-9° мороза, днем – от -3 до -8° мороза.

Напомним, 26 декабря на значительной части Украины ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В частности, речь идет о восточных и южных регионах страны.

В остальных областях воскресенье отметится преимущественно солнечной погодой, с переменной облачностью. Температура днем в западной и центральной частях -3...-8 градусов. Ночью на Закарпатье температура воздуха упадет до -10...-15 градусов, и тогда возможен небольшой снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате изменения климата средняя температура в январе-феврале этого сезона будет на несколько градусов выше нормы, сообщила метеоролог Вера Балабух. По ее словам, третий зимний месяц может быть "весенним".