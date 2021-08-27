В Украину вернется жара, но не везде: прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 28 августа, будет местами жаркой, а местами прохладной. Осадки затронут лишь несколько регионов, но будут существенными.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют, что почти во всех областях будет солнечно и ясно (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Значительные дожди ожидаются ночью в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях, а днем осадки прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Утром и ночью на Закарпатье, Прикарпатье и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.

Видео дня

Прохладнее всего будет на западе и севере – ночью от 11 до 15 тепла, а днем +20… +24.

Жара вернется в центральные, восточные и южные области – от 26 до 31 днем и +12… +14 ночью.

В Киеве в субботу днем солнечно, но ночью возможны осадки. Воздух прогреется до +25 днем и до +14 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 28 и 29 августа, в Украине ожидается контрастная погода, с дождями на западе.