В Украину вернется жара до +33: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 15 июля, в Украину вернется жара. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +33 градусов по Цельсию, в то же время дожди отступят не везде.

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Прогнозом погоды на последний день недели поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Судя по нему, дожди с грозами будут накрывать восточные области Украины: Харьковскую, Донецкую и Луганскую. Также там будет несколько прохладнее +23+27 градусов.

На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность. Воздух днем прогреется до +26+30 градусов, а в западных регионах будет еще жарче – вплоть до +33 градусов Цельсия.

Порадуют теплом и летние ночи. В темное время суток столбики термометров будут держаться в пределах +16+20.

Напомним: украинцам рассказали о способах, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

Также необходимо проверять давление в шинах, поскольку недостаточное давление может увеличить потребление топлива. Манера вождения также дает незаурядную экономию. В идеале передвигаться следует таким образом, чтобы допускать меньше остановок – например, на светофорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе жители крупнейшего города Южной Африки Йоханнесбурга были ошеломлены первым за десять лет снегопадом, который превратил город в зимнюю страну чудес. Многие дети впервые в своей жизни увидели снег. В последний раз он там выпадал в августе 2012 года.