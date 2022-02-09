В Украину вернется солнце, но на дорогах будет опасно: прогноз погоды на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет солнечной по всей страны. Небольшие морозы ожидаются в основном в ночное время суток.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами ночью и утром возможна гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, в некоторых западных областях до +2.

Днем теплее всего будет на западе, юге, севере и в центре – от 3 до 5 градусов, в восточных областях от 1 тепла до 1 мороза.

Также на дорогах по всей стране, кроме юга, ночью и утром образуется гололедица.

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В Киеве в среду ночью возможен небольшой мороз – до 1 градуса, а днем до +3… +5.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ближайшую неделю в Украине потеплеет, поэтому погода больше будет похожа на весеннюю. Однако также вероятны осадки в виде дождя и снега.