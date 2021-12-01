В Украину в первые дни декабря ворвется похолодание: синоптики рассказали, где ждать снега. Карта

Украинцев в декабре ждет похолодание, а часть территории страны накроют дожди и снег. Зима пришла в Украину по расписанию, однако, как считают синоптики, нас еще ждут сравнительно теплые дни.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, вся территория Украины в ближайшее время будет находиться в поле пониженного давления и время от времени на нее будут влиять циклоны. А это значит, что жителей нашей страны ждут колебания температур.

Видео дня

По словам эксперта, первый день зимы будет снежным, в четверг-пятницу – потеплеет, а уже к выходным температуры опять снизятся.

Она отметила, что все дело в "Бенедикте". Этот циклон сейчас завис над Европой, а Украина находится в тыловой его части, соответственно "начнется заток более холодного воздуха".

"Мы ожидаем понижения температуры", – сказала эксперт.

Она же отметила, что со стороны Черного моря на Украину надвигается еще один циклон, который станет причиной сильных осадков на юге страны во вторник.

В среду, 1 декабря, отметила Птуха, ожидается поступление очередной порции осадков, которая будет связана с атмосферным фронтом с северо-запада. Его появление синоптик связывает с обильным снегопадом на большей части страны.

"Однако это еще не будет устойчивый рыхлый снежный покров", – предупредила специалист.

Более теплые дни Птуха прогнозирует на четверг и пятницу, а вот к выходным, она прогнозирует очередное похолодание.

"Уже вечером в пятницу в большинстве областей, начиная с западных, центральных и северных, начнется новый приток холода", – сказала она.

Птуха подчеркнула, что хотя в Украине уже и началась календарная зима, все же в южных регионах будет еще сравнительно тепло.

В свою очередь в Укргидрометеоцентре рассказали, какой погоды ожидать украинцам в ближайшие дни.

Так, согласно прогнозу, в четверг, 2 декабря, осадки прогнозируются в западной части страны и на севере. Там температура воздуха около +4+6 градусов, ночью -5+4 градуса. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях до +14 градусов. В Киеве днем +6+8, ночью – небольшой минус.

В пятницу, 3 декабря, осадки охватят большую часть страны. Снег и дождь прогнозируется в Ривненской, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской областях, а также на Волине и Закарпатье. На юге страны до 17 градусов тепла днем.

В субботу, 4 декабря, похолодает уже и на юге страны. Там температура опустится до 4-14 тепла днем и 3-8 тепла ночью. Осадки прогнозируются на юге страны и в восточной ее части. В Киеве днем около нуля, ночью до -5.

В воскресенье, 5 декабря, без осадков только в центральной части Украины. Запад, восток, юг страны – будут находится во власти снега и дождей. При этом температуры существенно снизятся. Наиболее холодно в этот день будет в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях, на Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какую погоду ждать в декабре.