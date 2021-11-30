В Украину в первые дни декабря придет похолодание со снегом: прогноз синоптиков

Уже в первые дни декабря в ряде областей Украины выпадет снег, а температура воздуха – снизится. Более низкие температуры прогнозируются в северной и западной частях страны.

О том, какой будет зима, и в частности декабрь, написали Факты, со ссылкой на климатолога, заведующую отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиру Мартазинову. Специалист подчеркнула, что зима в страну придет по расписанию.

Климатолог отметила, что для декабря месяца будут характерны "климатические качели", когда теплые и холодные массы воздуха будут постоянно сменять друг друга.

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Мартазинова рассказала, в начале первого месяца зимы температура воздуха будет в пределах +5 градусов, а к концу – снизится до -10.

"Такой мороз будет более характерен для северной части Украины", – уточнила специалист.

Говоря о том, каких праздников следует ждать украинцам, она предположила, что те будут морозными и снежными. Однако снежный покров, считает она, долго не задержится.

В свою очередь в Укргидрометеоцентре дали прогноз на начало зимы. Так, согласно данным сайта, первый день зимы, 1 декабря, в среду, в западной части страны – выпадет снег. Там же снизится ночная температура. Столбики термометров упадут до -1. Днем же температура останется со знаком плюс.

Наиболее тепло в этот день будет в Одесской области и Крыму. Там солнечно и без осадков. В Киеве в первый день зимы – достаточно прохладно. Ночью -1, днем+1 градусов.

В четверг, 2 декабря, осадки прогнозируются на западе и в северной чести страны. Этот день будет менее солнечным и пасмурным. Однако температура воздуха начнет повышаться. Так, в Николаевской, Херсонской, Одесской областях днем до +10+11 градусов. В Киеве в этот день от +6 до+8 градусов.

В пятницу, 3 декабря, дождь и снег прогнозируются в западной части страны и на севере. При этом минусовых температур по всей территории страны не ожидается. Наиболее тепло в этот день на юге страны. Там до +13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какую погоду ожидать зимой в Украине.