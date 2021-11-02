В Украину в ноябре ворвется похолодание, ударят морозы, может пойти снег: прогноз синоптиков

К концу ноября в Украине будет фиксироваться настоящая зимняя погода – столбики термометров резко упадут, выпадет снег. Средней температурой для последнего месяца осени станет 0-4 градуса.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, температура воздуха в ноябре будет несколько выше нормы, от 1-7 градусов тепла по Цельсию. Среднее количество осадков будет в пределах 31-61 мм, а в горных районах страны – 64-96 мм., что также является обычным для данной поры года.

В свою очередь, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил Сегодня, что холода в Украину в ноябре придут не ранее 6-7 числа месяца. Он же отметил, что это не будут морозы, а лишь заморозки. А вот вторая половина месяца окажется намного прохладнее – тогда территорию страны начнут сковывать зимние морозы.

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"Во второй половине месяца ожидается мокрый снег", – сказал Кульбида.

Говоря о средней температуре, специалисты отметили, что она будет колебаться в пределах 4 градусов тепла. Несколько теплее будет на Закарпатье и юге страны. Там средние температуры прогнозируются на уровне 5-9 градусов тепла.

Также Сегодня сослалось на прогноз народного синоптика Леонида Горбаня. Тот предсказывал, что в первые дни ноября будет тепло до +10 градусов, без осадков, но к выходным страну накроют дожди, которые после небольшого перерыва придут снова, но в этот раз уже со снегом.

Первый снег Горбань предсказал в средине месяца, который, по его мнению сразу растает, а вот снег, который выпадет 24-25 ноября, уже останется с нами на всю зиму.

Портал обобщил прогнозы и сделал вывод, что первая половина ноября будет дождливой и пасмурной, а вторая часть ноября станет холодной и снежной. Там же отметили, что во многом температурный режим будет зависеть от регионов.

Так, дождливо в первой половине ноября будет на западе страны. Однако вторая половина месяца порадует жителей западных областей хорошей для этого времени года погодой.

В частности, на Львовщине, Тернопольщине, Буковине, небольшие дожди в первой половине месяца будут идти примерно каждые два дня из трех. Вторая половина ноября в западном регионе почти без осадков. При этом днем в этой части страны +12-15 градусов и +5-7 ночью в первой половине месяца и +5-7 днем, 0-2 тепла ночью во второй половине.

Северные области: Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Сумская – также попадут под дождь, но чуть позже, после 4-5 ноября. Наиболее сильные ливни прогнозируются в Черниговской и Сумской областях. в этой части +10-12 градусов днем и +6-8 градусов ночью. Затем резкое снижение до +5-7 градусов, к концу месяца – до +3-5 градусов. Заморозки на север придут немного раньше, чем в другие регионы.

На юге и в центре страны дождей выпадет примерно одинаково. Их пик прогнозируется на 10-12 ноября, затем они постепенно прекратятся.

В южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также в Крыму тепло будет почти до середины ноября. Там днем +15 градусов, ночью +5.

Наиболее холодно будет на востоке страны. На Харьковщине, Донбассе, Луганщине днем не выше +10 градусов, а ночные заморозки до -4 градусов возможны уже с 18 ноября.

В Киеве резко похолодает после 10 ноября. Тогда начнется неделя сильных дождей. Постепенно будет снижаться температура.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала откуда в Украину идут морозы и когда они достигнут территории нашей страны.