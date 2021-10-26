В Украину в ноябре придут 'зимние' морозы: синоптик дала прогноз и назвала сроки

В ноябре месяце украинцам станет по-зимнему холодно. Уже в его конце территорию нашей страны начнут сковывать зимние минусовые температуры.

Как рассказала в интервью изданию Апостроф заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, подчеркнула она, не обойдется и без сюрпризов с отметкой "плюс".

Видео дня

"В начале ноября ожидается температура воздуха около 0 градусов, а ночью около 5 мороза. Тем не менее, это будет еще не зима. И опять ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", – отметила климатолог.

Настоящее зимнее похолодание придет в Украину только к концу месяца.

"В целом, температура воздуха осенью наблюдается выше нормы. Но внутри каждого месяца погодные условия – неустойчивые", – сказала Мартазинова.

Касаемо ближайших дней, в Укргидрометеоцентре сообщили, что в стране будет достаточно солнечно, а ночью столбики термометров будут показывать минусовую температуру.

Так, во вторник 26 октября, днем наиболее холодно на севере и востоке страны. Там температура воздуха днем от -9 до -11 градусов. Ночью до - 7 в восточной части страны.

В среду, 27 октября, в целом станет теплее. Средняя температура воздуха достигнет +10 +13 градусов. На юге ожидается + 14.

В четверг, 28 октября, до +16 градусов на западе Украины, на юге + 14. Солнечно, без осадков.

В пятницу, 29 октября, температура воздуха продолжит расти и уже достигнет отметки в +17 градусов. По-прежнему наиболее тепло в западной части Украины.

В субботу, 30 октября, сохранится температурный режим вчерашнего дня. Ночью заморозков не предвидится. Солнечно, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам стоит подготовится к снежной и морозной зиме.