В Украину в июне ворвется жара до 30 градусов: синоптики дали прогноз по городам

В первый месяц лета в большинстве городов Украины температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов. При этом существенных осадков в июне ждать не стоит.

Ночная температура будет составлять 15-20 градусов, а днем в украинских городах столбики термометров в среднем будут показывать 25-30 градусом тепла. Об этом сообщает сайт прогноза погоды World weather.

В Киеве июнь 2022 года буде достаточно теплым. Большинство дней в течение первого летнего месяца прогнозируются солнечными. Дождей синоптики в июне в украинской столице не прогнозируют. Средняя дневная температура будет колебаться от 23 градусов в начале месяца до 30 в последние числа июня.

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Одесса в июне порадует солнечной погодой, хотя температура здесь будет даже ниже, чем в столице. Максимальные температурные значения прогнозируются на уровне 27-28 градусов тепла. Июньские ночи в Одессе будут достаточно прохладными – всего 17-20 градусов со знаком "плюс".

В Харькове синоптики также не предвещают дождей в июне, хотя тут будет больше пасмурных дней, чем в Киеве и Одессе. Столбики термометров в среднем будут показывать 23-28 градусов тепла. Ночью температура составит от +16 в начале месяца до +22 в конце.

Во Львове половина июньских дней прогнозируются с переменной облачностью. При этом температура не успеет в течение июня прогреться до летних показателей и составит в среднем 20-24 градуса тепла.

Погода в Днепре в течение июня наоборот будет радовать летними показателями. Дождей в городе ждать не стоит, но зато столбики термометров вплотную приблизятся к 30 градусам и будут показывать 26-28 градусов тепла.

В Виннице синоптики прогнозируют преимущественно переменную облачность в течение июня. Впрочем, осадков в июне в этом городе не предвидится. Температура воздуха не поднимется выше +25 градусов.

Достаточно тепло в июне будет в украинском Херсоне. Небольшой дождь синоптики предвещают в начале лета, а последующие дни месяца будут солнечными. С первых дней июня воздух в городе прогреется до +26 градусов. Последующие дни в течение июня будут достаточно жаркими – 28-30 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Украине этим летом будет неустойчивой и с большими перепадами температуры. Аномальная жара и засуха будут сменяться грозами и шквальным ветром.