В Украину в феврале ворвется весеннее тепло: синоптик предупредила о погодных 'качелях'

Наступившая зима будет характеризоваться температурными "качелями". А весна уже может заявить себя в Украине в феврале.

Как рассказала в интервью газете Факты заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух, зимой украинцам не удастся избежать морозов, однако те продержатся недолго. В целом в зимний период будет много дней с отметкой плюс.

Специалист объяснила, что зимние температуры в Украины обусловлены циклоном, который в это время образуется над Арктикой.

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"С этим циклоном связано струйное течение, воздух в котором движется вокруг полюса, достигая скорости 200−300 километров в час. Это гигантское воздушное течение является своеобразным барьером, не позволяющим арктическому воздуху перемещаться на юг, в частности, в Европу, Украину", – сказала Балабух.

По ее словам, прошлые зимы в Украине было сравнительно тепло из-за того, что этот циклон двигался со скоростью 400−600 километров в час.

"В таких условиях холодный воздух не мог вырваться на юг", – отметила специалист.

Она подчеркнула, что время от времени скорость вихря ослабевает, тогда холодные массы проникают на территорию Европы. А у нас отмечается мороз.

Балабух спрогнозировала, что теплым для Украины будет декабрь. Его средняя температура будет на 1-3 градуса выше чем зафиксированная средняя температура в период 1993-2016 годов. В январе и феврале такое потепление будет еще ощутимей. Тогда средняя температура ожидается выше нормы на 2-3 градуса. По ее словам, такой климат будет обусловлен антициклонами, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

Говоря о том, какой будет погода на новогодние праздники, метеоролог сказала, что говорить о точном прогнозе еще рано.

"Но уже можно говорить о том, что из-за глобального потепления большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега", – сказала климатолог.

Их же, согласно предварительной оценке, может быть крайне мало. Она же сослалась на осень и подчеркнула, что в прошедшем сезоне было и мало дождей.

"Изменение погоды последних десятилетий привело к тому, что зима в Украине перешла из одной категории в другую. Раньше она у нас на значительной территории была умеренно суровой, а теперь стала мало суровой", – добавила специалист.

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