В Украину в декабре ворвется потепление до +15: синоптики назвали дату. Карта

Уже со среды, 10 декабря в Украине начнет повышаться температура воздуха. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров в этот день покажут +15 градусов.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, грядущая оттепель спровоцирует гололедицу. А это значит, что украинцам следует быть особо осторожными на дорогах.

"Преимущественно будет облачно, влажно. Скорее всего, солнечных прояснений будет немного", – охарактеризовала грядущую погоду Хала.

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Она отметила, что на неделе будет много осадков, которые будут выпадать на землю в виде дождя. В четверг, на территории Украины ночью подморозит, и вполне вероятно, дороги к утру пятницы станут особо скользкими.

Синоптик посоветовала водителям принять этот факт, планируя движение, а украинцам обуть удобную обувь.

В свою очередь, Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды для всех регионов Украины на период до пятницы, 10 декабря.

Так, согласно прогнозу специалистов, в среду, 8 декабря, на западе страны будет облачно, ударят небольшие морозы. Снег выпадет во всех регионах вдоль Днепра. На юге он перейдет в дождь. Температуры будут с отметкой + по всей территории страны.

В четверг, 9 декабря, дожди прогнозируют только на востоке. Температура днем в этом регионе будет достигать +7 градусов, ночью +4 градусов. На север придут небольшие морозы. На западе похолодает до -9 градусов ночью. На юге до +9 градусов днем.

В пятницу, 10 декабря, в западной части страны – снег и дождь. Температуры будут колебаться около 0 градусов. На остальной территории осадки не прогнозируются. В центре и на востоке страны температурный максимум +7 градусов, на севере +5 градусов, на юге +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты рассказали, какой погоды ждать на выходные.