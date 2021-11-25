В Украину пришло потепление, но вскоре часть страны накроют дожди: прогноз до конца недели. Карта

Погода в Украине после снеговых дней в ближайшее время порадует потеплением все регионы. Температура воздуха к концу недели поднимется до +14, в то же время страну накроют дожди.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Так, в четверг, 25 ноября, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха в западных регионах будет составлять +4+7 градусов по Цельсию, ночью – от 1 до 4 ниже нуля. На севере страны +3+5 днем и 0-2 градуса ночью.

Ночные морозы от 4 до 7 градусов ожидаются в восточных областях, днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. На юге страны днем 5-7 градусов выше нуля, ночью – до 5 градусов мороза.

Видео дня

Уже 26 ноября на Закарпатье возможны кратковременные дожди. Температура воздуха на западе страны поднимется до +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -4. На остальной территории страны будет облачно с прояснениями. Воздух максимально прогреется в южных областях – до +8 градусов. По всей Украине ожидаются ночные морозы от -1 до -7 градусов.

В субботу, 27 ноября, в западных регионах ожидаются дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха поднимется до +10 днем, а ночью будет +1+5.

Не прогнозируется осадков только в Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской и Ривненской областях. Воздух прогреется, в частности в Одесской области, до +14, ночные морозы отступят во всех регионах.

На востоке страны, кроме дождя, ожидается снег и мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе 5-12 с отметкой плюс, ночью – от -1 до +4.

В воскресенье, 28 ноября, в западных областях пройдут кратковременные дожди. Там ожидается до +8 днем и +1+5 ночью. Также дожди будут накрывать южные и части восточных регионов. В приморских областях будет теплее всего – до +13 градусов по Цельсию, на остальной территории страны до +11 днем. Ночью по всей Украине также ожидаются плюсовые температуры – до 8 градусов выше нуля.

Напомним, по прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, зима в Украину придет по графику, тогда на территории страны начнут фиксировать морозы. Самые низкие погодные температуры синоптики прогнозируют в новогодние праздники, однако снега ждать не стоит. Как предполагает специалист, температуры в этот период могут снизиться до -25...-30 градусов. Похолодание будет кратковременным, а зимняя погода в целом – неустойчива.

В то же время, по словам синоптика Гидрометцентра Наталии Птухи, уже в ближайшее время ряд регионов Украины начнет засыпать снегом, на них налетит шквальный ветер, кое-где появится гололед. А вот серьезных морозов украинцам стоит ждать уже в январские праздники. Как отметила специалист, кроме снега, минусовых температур, украинцев также ждет и гололед. Такое понижение температур будет временным, а мокрый снег – непродолжительным.

Как сообщал OBOZREVATEL: