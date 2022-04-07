В Украину пришло потепление, но часть страны накроют дожди: прогноз до конца недели. Карта

В ближайшие дни в Украине будет по-весеннему теплая погода, в некоторых регионах температура поднимется до +20. В части регионов вероятны осадки, а к концу недели сильные дожди со снегом.

Облачное небо и дожди синоптики прогнозируют в западных и северных областях нашей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 8 апреля, на всей территории Украины будет теплая погода. В столице ночная температура составит 6-8 градусов со знаком "плюс", а днем потеплеет до +14. В этот день в Киеве возможен небольшой дождь.

Также дожди в пятницу синоптики прогнозируют в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в большинстве западных регионов страны. На юге и востоке Украине будет переменная облачность. Столбики термометров будут показывать от 13-17 градусов тепла на востоке до +18 на юге страны.

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В субботу, 9 апреля, дожди переместятся в центр страны, поэтому жителям Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей также следует ожидать небольших осадков. При этом температура в этих регионах будет в пределах 18-20градусов тепла.

В Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму 9 апреля потеплеет до +21 градуса, а солнечные лучи временами будут сменятся кратковременной облачностью. Также сухо будет в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Жители столицы 9 апреля могут рассчитывать на достаточно теплую погоду – днем температура поднимется до +17 градусов. Однако в этот день в Киеве возможен небольшой дождь.

В последний день недели синоптики прогнозируют сильные дожди со снегом в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях. При этом на смену комфортной температуре придет похолодание – столбики термометров будут показывать 2-5 градусов тепла.

В других областях страны 10 апреля будет переменная облачность. Температура сохранится в пределах 17-20 градусов тепла. В ночь с 9 на 10 апреля в большинстве регионов столбики термометров будут показывать 7-9 градусов со знаком "плюс".

Напомним, на Пасху, которая в этом году выпадает на воскресенье, 24 апреля, в Украине ожидается прохладная погода. Также прогнозируются дожди, местами грозы.