В Украину пришел холодный циклон из России: в каких областях ударят морозы до 19 градусов

В Украину пришла "классическая" зима и в некоторых регионах похолодало до -19 градусов. Такое похолодание продержится несколько дней.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшее время температура ночью по Украине будет -7... -14 градусов, в дневные часы -3... -9 градусов. По ее словам, холодный фронт пришел на территорию Украины со стороны России.

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Эксперт отметила, что хотя холодно сейчас на территории всей страны, однако в некоторых регионах "очень холодно". Так, в Карпатах и на северо-востоке Украины, преимущественно в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, 23 декабря ночью может быть даже -12... -19 градусов, а в дневные часы -8... -13 градусов.

При этом синоптик отметила, что дополнительных осадков в ближайшее время не будет. Она же посоветовала быть осторожными и смотреть под ноги, так как на дорогах возможен гололед.

"Это происходит за счет того, что холод к нам поступает с севера, его продуцирует циклон, который находится северо-восточнее нас, над территорией России. Соответственно, холод к нам будет заходить", – предупредила Птуха.

В то же время, она рассказала, что на смену похолоданию придут плюсовые температуры и уже к католическому Рождеству в стране значительно потеплеет.

"С запада идет антициклон", – объяснила специалист.

В Укргидрометеоцентре сообщили, что в четверг, 23 декабря, наиболее холодно в восточной части страны и на севере. Там ночью ожидается до - 19 градусов. Днем около - 7. На остальной части страны средняя дневная температура от -5 до -7 градусов. Наиболее теплым этот день будет для Закарпатья и Одесской области. Там днем около -2 градусов, а ночью до -10 градусов.

В пятницу, 24 декабря, специалисты сообщили, что в Украине будет снежно. Снег ожидается практически во всех регионах страны. На западе Украины и в Крыму – мокрый снег. Также в этот день начнет расти температура. Плюсовая температура ожидается в большинстве западных областей и на юге страны. Наиболее холодно в этот день будет на востоке страны. Там днем до -4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Птуха рассказала, ждать ли на Новый год снега.