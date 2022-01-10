В Украину придут серьезные морозы: где ждать в первую очередь
На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие!
Мы же хотели и атмосфера прислушивалась и не впервые, между прочим.
12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов!
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А поки що все ж поглянемо на найближчу синоптичну добу, на 11 січня.
Завтра похолодання вже розпочнеться, але ще м'яко.
Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Карта.
Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.
Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. І все.
У більшості областей буде без опадів.
Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах - обережно!
У Києві завтра, 11-го січня, також без снігу. А ось похолодання почне заходити.
Спочатку потопчеться несміливо на порозі, найближчої ночі -5, завтра вдень -4 градуси.
Ожеледиця!
А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!
Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги.
Але поки що - готуємо тепліший товстіший, але не важчий, одяг, будемо виспівувати "Щедрик" із рум'яними від морозу щоками.
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