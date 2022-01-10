На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие!

Мы же хотели и атмосфера прислушивалась и не впервые, между прочим.

12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов!

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А поки що все ж поглянемо на найближчу синоптичну добу, на 11 січня.

Завтра похолодання вже розпочнеться, але ще м'яко.

Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Карта.

Видео дня

Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.

Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. І все.

У більшості областей буде без опадів.

Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах - обережно!

У Києві завтра, 11-го січня, також без снігу. А ось похолодання почне заходити.

Спочатку потопчеться несміливо на порозі, найближчої ночі -5, завтра вдень -4 градуси.

Ожеледиця!

А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!

Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги.

Але поки що - готуємо тепліший товстіший, але не важчий, одяг, будемо виспівувати "Щедрик" із рум'яними від морозу щоками.