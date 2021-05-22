В Украину придут дожди с грозами: синоптики назвали 'мокрые' области. Карта

Погода в Украине в воскресенье и понедельник, 23 и 24 мая, будет переменчивой. Осадки накроют сначала одну половину страны, а затем вторую.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами ожидаются грозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в западных и северных областях. На остальной территории сухо и солнечно.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 тепла, днем +17… +25.

В Киеве дождливо, ночью +11… +13, днем до 21 тепла.

Дожди переместятся на восток, а также частично юг и крайний север. При этом также ожидаются грозы.

Ночью от 8 до 14 тепла, днем воздух прогреется до +19… +24.

В Киеве снова дожди, на этот раз с грозами. Ночью также от 11 до 13 тепла, днем +20.

Также 23 и 24 мая в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода летом будет жаркой, но с дождями и грозами. Июнь будет теплым, а в июле и августе ожидаются осадки.