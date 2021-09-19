В Украину придет первый настоящий холод: синоптик предупредила об ухудшении погоды. Карта

С понедельника, 20 сентября, большинство украинских областей накроет циклон с ветрами и дождем. Температура воздуха составит не выше +19 градусов.

Об этом сообщила в Telegram-канале метеоролог Наталья Диденко. Она указала, что на востоке, юге и Днепре может сохраниться тепло до +20 градусов.

"Дожди будут преимущественно незначительные, а в большинстве областей, включая центральные регионы, осадков не будет наблюдаться", – пояснила Диденко.

В столице ближайший понедельник обещает быть облачным, ветреным и влажным. Температура воздуха днем не превысит +12 градусов. В течение всей недели синоптик призвала киевлян заготовить теплую одежду, потому что прояснений и бархатного сезона не ожидается.

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Однако Диденко добавила, что потепление и возвращение солнечных лучей ожидаются уже после очередных выходных.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зимних дней будет заметно уменьшаться в Украине в связи с изменением климата.