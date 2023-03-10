В Украину придет небольшое похолодание, местами – дожди: синоптики рассказали о погоде перед выходными. Карта

В пятницу, 10 марта, в Украине будет немного прохладнее, чем накануне. Ожидаются осадки, иногда даже со снегом.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Перед выходными март продемонстрирует свой капризный характер. Несмотря на то, что и днем и ночью температура воздуха будет "плюсовой", ожидается мокрый снег. Он пройдет в северных регионах страны. А на востоке, юго-востоке, Закарпатье и Волыни – небольшой дождь. Ночью дождь на всей территории страны.

Ночью столбики термометров будут показывать +2...+7, в северных областях опустятся до +2...-3.

Днем температура воздуха прогреется до +8…+13, на севере до +4…+9. Теплее всего в этот день будет на юге, Закарпатье и Прикарпатье, где температура воздуха поднимется до +17.

В Киеве 10 марта ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем осадки не ожидаются.

В столице облачно с прояснениями. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью в Киеве столбики термометров будут колебаться около нуля. Днем температура воздуха прогреется до +6...+8.

По области ночью от +2 до -3 мороза, днем +4...+9.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в марте в Украину ворвется лето. С 11-12 числа, по его словам, по всей территории страны ожидается значительное потепление. Столбики термометров будут показывать +13...+15, а на юге до +22. При этом на севере и северо-западе страны будет прохладнее. Щедрин также пообещал в этот период небольшие дожди с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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