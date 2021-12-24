В Украину после сильных морозов ворвется тепло: синоптик назвала дату

Сильные морозы, которые пришли в Украину, уже совсем скоро отступят. На смену холодным дням придет потепление, которое затронет все регионы страны.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, уже к выходным дням, на католические Рождество - 25 декабря, в Украине значительно потеплеет. Морозы временно отступят.

Специалист объяснила, что потепление будет обусловлено поступлением теплых воздушных масс со стороны Атлантики. Они будут настолько значительными, что быстро разогреют воздух на территории нашей страны до плюсовых значений.

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В то же время, метеоролог отметила, что в выходные дни возможны осадки.

"Если меняется погода, это всегда сопровождается осадками", – сказала Птуха.

По ее словам, изменение фронта уже в пятницу, 24 декабря, может принести в Киев осадки и ослабление морозов.

Синоптик уточнила, что это означает, что к католическому Рождеству Украину может накрыть волна мокрого снега.

В то же время, она отметила, что рассчитывать на длительное тепло не стоит, и уже ближе к новогодним праздникам в Украину вновь могут вернуться морозы. Она подчеркнула, что такие температурные колебания будут характерны для этого зимнего сезона и, как правило, смена температур будет происходить каждые 4-5 дней, когда "минус" будет приходить на смену "плюсу" и наоборот.

В свою очередь, в Укргидрометеоцентре сообщили, что в пятницу, 24 декабря, в Украине в ряде регионов ожидаются дожди со снегом. Плюсовая температура будет в западной части страны и на юге. Наиболее холодно в пятницу будет в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Там днем около -3-4 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какая погода будет в конце декабря.