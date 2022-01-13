В Украину после сильных морозов придет потепление: синоптики назвали дату. Карта

Морозы в Украине сменятся потеплением. Уже с 14 января по всей территории страны будут фиксироваться "плюсовые" температуры.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, в пятницу в западных регионах страны столбики термометров поднимутся до -1+3 градусов днем, но ночью еще будут держаться морозы до -4.

В северных регионах в темное время суток будет холоднее – до -7, однако дневные температуры покажут 0+2. На востоке страны ночные морозы будут сильнейшими – там ударит до -10-13 ночью, но днем будет сравнительно тепло – от -1 до +1. А вот на юге страны столбики термометров поднимутся до 5 градусов с отметкой плюс.

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На большинстве территории страны на Старый Новый год прогнозируется мокрый снег с дождем. Сухо будет только в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Уже в субботу, 15 января, погода действительно порадует теплом. Существенных осадков не ожидается на всей территории страны. В южных областях днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, прохладнее будет на востоке – от -1 до +1. В западных регионах ожидается -1+3, а на севере страны – до +2. В то же время ночные морозы могут достичь отметки -4.

В воскресенье, 16 января, ночью столбики термометров опустятся до -6 в западных областях, а в восточных до -7. Днем в восточных и северных регионах прогнозируются "минусы" – до 4 градусов мороза, тогда как в западных столбики термометров будут держаться выше нуля – до +3. Существенных осадков по всей территории страны не ожидается.

А вот в понедельник, 17 января, в Украину вернется снег, который накроет запад, север и северо-восток. Ночью будут держаться морозы от -1 до -7, а днем от -1 до +3.

Напомним: климатолог Вера Балабух рассказала, что средняя температура воздуха в Украине растет, что обусловлено изменениями климата Земли. В этом году февраль в нашей стране ожидается сравнительно теплым, напоминающим весну.

По словам эксперта, уже можно сказать, что средняя температура в феврале будет на 2-3 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов.

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