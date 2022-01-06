В Украину после оттепели ворвется похолодание: синоптик дала детальный прогноз
Теплые дни, которые пришли в Украину, уже в ближайшее время сменят холода. Морозы, хотя и небольшие, ударят перед Рождеством.
Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, этот год начался с температурных рекордов. По словам специалиста, потепление воздуха было обусловлено приходом на территорию нашей страны теплых воздушных масс из Атлантики.
Синоптик предупредила, что тепло будет до конца короткой рабочей недели и "плюс" будет фиксироваться практически во всех регионах страны. Единственное место, где будет холодно, – Карпаты.
"Только на северо-востоке и в Карпатах может быть -1…-6 градусов", – сказала Птуха.
В то же время, специалист предупредила, что на Рождество территорию страны накроет антициклон и тогда начнет снижаться средняя температура. Сначала холодно станет на западе Украины, а затем холод распространиться по всей ее территории. В то же время, отметила Птуха, будет солнечно, без осадков.
Она отметила, что эти морозы не будут сильными, а температура в среднем понизится до - 5.
На Рождество в украинских городах ожидается:
Львов. Морозы придут в город 6 января. Ночью около -4 градусов, днем 0…-2 градуса. Солнечно, без осадков.
Киев. В Сочельник тут еще плюсовая температура, однако к 7 января ночью до -2, днем около 0 градусов.
Днепр. Вечер 6 января, ночь и утро 7 января еще будет с "плюсами" – 0…+2 градуса. К вечеру в областном центре до -3 градусов.
Одесса. Только поздним вечером 7 января может быть небольшой "минус", однако днем в городе на праздники ожидается "плюс".
Эксперт отметила, что колебания температур могут в ближайшие дни "испортить" горнолыжный отдых. В украинских горах в эти дни прогнозируется мокрый снег и плюсовая температура.
"Но уже 6 января осадки перейдут в фазу снега, поэтому в горах добавится снежный покров. Будет умеренный мороз, около -3…-4 градуса", – сказала эксперт.
В свою очередь в Укргидрометеоцентре рассказали, какой будет погода на праздники.
В четверг, 6 января, осадки сохранятся только на западе страны. Температура по всей территории Украины снизится на несколько градусов, в ночные часы небольшой "минус" ожидается в большинстве регионов, за исключением юга, отдельных областей севера и востока.
В пятницу, 7 января, по всей территории страны ожидается облачная погода преимущественно с "минусовыми" температурами. Небольшой "плюс" возможен только на юге и северо-востоке. На остальной территории страны температуры будут колебаться от -1 до -4 градусов.
В субботу, 8 января, погода снова коренным образом изменится. По всей территории Украины будет солнечно, но морозы несколько усилятся. Ночью минус ожидается даже на юге. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке – до -4… -6 градусов в ночные часы.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально теплой погоды во Львове проснулись сурки.