В Украину после оттепели ворвется похолодание: синоптик дала детальный прогноз

Теплые дни, которые пришли в Украину, уже в ближайшее время сменят холода. Морозы, хотя и небольшие, ударят перед Рождеством.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, этот год начался с температурных рекордов. По словам специалиста, потепление воздуха было обусловлено приходом на территорию нашей страны теплых воздушных масс из Атлантики.

Видео дня

Синоптик предупредила, что тепло будет до конца короткой рабочей недели и "плюс" будет фиксироваться практически во всех регионах страны. Единственное место, где будет холодно, – Карпаты.

"Только на северо-востоке и в Карпатах может быть -1…-6 градусов", – сказала Птуха.

В то же время, специалист предупредила, что на Рождество территорию страны накроет антициклон и тогда начнет снижаться средняя температура. Сначала холодно станет на западе Украины, а затем холод распространиться по всей ее территории. В то же время, отметила Птуха, будет солнечно, без осадков.

Она отметила, что эти морозы не будут сильными, а температура в среднем понизится до - 5.

На Рождество в украинских городах ожидается:

Львов. Морозы придут в город 6 января. Ночью около -4 градусов, днем 0…-2 градуса. Солнечно, без осадков.

Киев. В Сочельник тут еще плюсовая температура, однако к 7 января ночью до -2, днем около 0 градусов.

Днепр. Вечер 6 января, ночь и утро 7 января еще будет с "плюсами" – 0…+2 градуса. К вечеру в областном центре до -3 градусов.

Одесса. Только поздним вечером 7 января может быть небольшой "минус", однако днем в городе на праздники ожидается "плюс".

Эксперт отметила, что колебания температур могут в ближайшие дни "испортить" горнолыжный отдых. В украинских горах в эти дни прогнозируется мокрый снег и плюсовая температура.

"Но уже 6 января осадки перейдут в фазу снега, поэтому в горах добавится снежный покров. Будет умеренный мороз, около -3…-4 градуса", – сказала эксперт.

В свою очередь в Укргидрометеоцентре рассказали, какой будет погода на праздники.

В четверг, 6 января, осадки сохранятся только на западе страны. Температура по всей территории Украины снизится на несколько градусов, в ночные часы небольшой "минус" ожидается в большинстве регионов, за исключением юга, отдельных областей севера и востока.

В пятницу, 7 января, по всей территории страны ожидается облачная погода преимущественно с "минусовыми" температурами. Небольшой "плюс" возможен только на юге и северо-востоке. На остальной территории страны температуры будут колебаться от -1 до -4 градусов.

В субботу, 8 января, погода снова коренным образом изменится. По всей территории Украины будет солнечно, но морозы несколько усилятся. Ночью минус ожидается даже на юге. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке – до -4… -6 градусов в ночные часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально теплой погоды во Львове проснулись сурки.