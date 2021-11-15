В Украину после морозов вернется потепление, но страну накроют дожди: прогноз синоптиков

Погода в Украине в ближайшие дни будет держаться ночью морозной до -10 градусов и солнечной днем. Уже с 18 ноября ожидается потепление, но страну накроют осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В частности, 16 ноября температура воздуха в стране будет составлять преимущественно от +1 до +5 днем и от 0 до -7 ночью. Теплее всего будет в западных регионах – от 4 до 11 градусов выше нуля днем, и 0-4 – ночью. Осадков не ожидается.

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17 ноября на западе страны будет от +1 до +9 днем, 0-6 градусов – ночью. На остальной территории будет прохладнее. Ниже всего столбики термометров опустятся в восточных областях, там ночью ударят морозы от -7 до -10 градусов, днем от +1 до +3. В других регионах – от -2 до -7 ночью и +1+5 – днем. Без осадков.

Уже 18 ноября на западе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью опустится до -5, а днем будет +3+7 градусов. На остальной территории – до -7 ночью и до +9 днем.

19 ноября северные регионы покроют дожди с мокрым снегом, в других областях – дожди. Столбики термометров ниже всего опустятся на востоке страны – до -3, на остальной территории будет теплее – от +1 до +3. Днем местами до +5.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, в Украине будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем в среднем составит от 3 до 10 градусов с отметкой "плюс", теплее всего будет на юге страны и в Крыму.

Также в середине ноября в Украине ожидается переменная погода. Мокрый снег возможен в Карпатах и на востоке.

Со своей стороны, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в начале второй декады ноября будет влажно и холодно, но погода порадует несколькими ясными и сухими днями.

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