В Украину ворвется жара до +27, но с грозами: синоптики дали детальный прогноз

В ближайшие дни погода в Украине порадует теплом до +29 градусов. Однако кое-где также ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, в среду, 11 мая, на всей территории Украины будет тепло и сухо.

В западных областях столбики термометров поднимутся до +20+25 градусов, хотя ночью будет прохладно – только +2+6 градусов по Цельсию. На остальной территории страны воздух днем прогреется до +15+20, ночью до +4, и только в южных регионах – от +5 до +9.

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А вот уже в четверг, 12 мая, западные и северные области накроют дожди с грозами. В то же время, дневная температура воздуха там составит от +21 до +28 градусов по Цельсию. На остальной территории страны температуры будут ниже – от +20 до +26 градусов, хотя осадков там не прогнозируется.

В пятницу, 13 мая, дожди с грозами останутся в части западных регионов, а также сместятся на юг и восток страны. В то же время столбики термометров на западе страны покажут +20+27 градусов по Цельсию и +10+14 ночью. В южных регионах – +24+29 днем и +10+15 градусов ночью. В восточных областях – до +23 градусов днем и до +13 ночью.

На остальной территории будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до +26 градусов, ночью – до +14.

В субботу, 14 мая, осадки сместятся на север, а также будут наблюдаться на востоке и юго-востоке страны, в Полтавской и Днепропетровской областях и в Крыму.

Теплее всего в этот день будет на юге страны – от +23 до +26 градусов по Цельсию и +10+13 ночью. На остальной территории страны столбики термометров будут колебаться от +18 до +24 днем и от +8 до +14 ночью.

Напомним, что в Киеве, в ближайшие 7 дней с 9 по 15 мая, в Киеве ожидается теплая погода. В течение недели столбики термометров поднимутся до +27. Согласно прогнозу специалистов, к концу недели в столице возможны осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый месяц лета в большинстве городов Украины температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов. В то же время, существенных осадков в июне ждать не стоит.