В Украину идет снежный циклон из Европы: какие регионы накроет первыми

В ночь на воскресенье, 30 января, снежный циклон из Европы накроет территорию Украины. Вместе с осадками он принесет сильный штормовой ветер, который может снизить температуру воздуха до морозов.

Об этом свидетельствует карта метеорологического прогноза "Радар погоды". Первыми действие холодного циклона ощутят жители западных регионов.

Снег начнет идти около 00:00 30 января на Закарпатье, Львовской, Ривненской и Волынской областях. Ближе к утру непогода настигнет Киев и центральные области нашей страны.

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Согласно прогнозам синоптиков, ветер загонит воздушные массы в южную часть Украины, то есть завершится действие циклона на временно оккупированном полуострове Крым. До восточных частей значительный снегопад не доберется.

Ранее OBOZREVATEL уже оповещал украинцев, что выходные в большинстве областей запомнятся холодной погодой со снежными осадками.