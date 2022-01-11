В Украину идет сильное похолодание: названы регионы, где ударит мороз до 18 градусов. Карта

Погода в Украине в ближайшие дни изменится в сторону похолодания. В частности, в среду, 12 января, ударят морозы до -18.

Таким прогнозом в своем Telegram поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, до такой отметки столбики термометров опустятся в ночь с 11 на 12 декабря, а уже днем на подавляющем большинстве территории страны будет -7-12, в северных регионах – кое-где до -14 градусов.

Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра и гололедица, предупредила синоптик. Существенных осадков не предполагается.

В ночь на 13 января морозы ударят еще сильнее. – термометры покажут 15-20 градусов с отметкой "минус", а на Севере и северо-востоке даже до -20-23 градусов, добавила Диденко.

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Морозы в Украине спрогнозировали и синоптики Украинского гидрометцентра. В западных регионах днем ожидается -4-14 градусов, ночью – до -16. Похожие температурные показатели будут держаться и на остальной территории страны, кроме южных областей, где будет несколько теплее. Днем ожидается -3-5 градусов, ночью – до -8.

Существенных осадков синоптики не предполагают.

Уже в четверг, 13 января, холод усилится. Ночью показатели термометров будут достигать -10-19 градусов, а вот днем морозы, в частности, в западных регионах, будут незначительными – от -1 до -6. В северных областях – до -10. И в северных -3-5 градусов.

Напомним: климатолог Вера Балабух рассказала, что январь и февраль в Украине ожидаются сравнительно теплыми, и температура воздуха в этот период будет на 1-2 градуса выше нормы. Это явление обусловлено течением Ла-Нинья. Оно обуславливает резкие скачки температуры от низких до высоких показателей, в частности в нашей стране.

Кроме того, в преддверии Старого Нового года погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель. Температурные качели повлекут за собой циклон и антициклон, которые поочередно будут властвовать над Украиной, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

На этой неделе в Украине ожидаем контраст температуры, она будет очень резко меняться. Начало и середина недели будут достаточно морозными, кое-где до -15 градусов. А в конце недели имеем резкую оттепель, резкое потепление.

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