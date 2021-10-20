В Украину идет потепление, но после ударит мороз: прогноз синоптиков

Синоптики обещают украинцам теплые дни со среды 20 октября до пятницы 22 октября, однако те пройдут быстро, уступив место морозам уже в субботу, 23 октября. Самыми теплыми днями данной недели будут четверг и пятница.

Как рассказала для OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, Украину ждет весьма недолгое потепление. Достаточно тепло будет уже в среду, когда средние дневные температуры по стране достигнут +16... +18 градусов, а на юге и юго-востоке даже +20.

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По словам специалиста, в четверг и пятницу ожидать осадков не стоит. Но уже в субботу на территории Украины начнутся дожди. Тогда же температура воздуха начнет снижаться.

"И хотя в субботу еще будет относительно тепло, уже в понедельник, 25 октября, по всей территории Украины значительно похолодает. Днем будет около +10 градусов, в ночные часы возможны даже небольшие морозы, в целом 0... +2 градуса", – предупредила Хала.

Эксперт добавила, что погода является вполне типичной для нашего региона, хотя отметила, что осень в этом году пришла немного позже традиционного времени.

Также в Укргидрометеоцентре проинформировали, какой будет погода по дням.

В частности, в среду, 20 октября, в пределах +7... +10 градусов, на западе и юге до +12 градусов, кроме юга. Там возможны морозы до -2 градусов.

В четверг, 21 октября, станет теплее. Температурный максимум в этот день составит +18 градусов днем и +8 градусов ночью.

В пятницу, 22 октября, температуры на всей территории страны, за исключением юга, почти сравняются. В дневные часы они будут достигать +18 градусов, в ночные +9 градусов.

В субботу, 23 октября, достаточно тепло будет на юге и востоке страны. Там прогнозируется + 14+17 днем. Прохладнее будет в западной части страны.

В воскресенье, 24 октября, температура воздуха начнет резко снижаться. Ночью по всей территории страны около +3 +5 градусов. Днем от +7 до +13. Прохладнее будет в западной части страны.

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