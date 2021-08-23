В Украину идет похолодание до +7: прогноз погоды на ближайшие дни. Карта

Погода в Украине на следующей неделе немного испортится. В частности, с 25 августа ожидается похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также страну постепенно охватят осадки, которые местами будут значительными (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, во вторник, дожди с грозами охватят в основном западные области, а также Винницкую, Киевскую и Черниговскую. Местами возможны шквалы 15-20 м/с и значительные осадки.

Ночью пока еще удержится теплая погода – от 14 до 16 градусов. Днем +25… +29, но на западе уже будет чуть прохладнее – 19-21 тепла.

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В Киеве также возможны дожди с грозами, ночью от 14 до 16 тепла, днем до +27.

В среду дожди с грозами переместятся в центральные, северные и часть южных областей.

Ночью прогнозируют от 12 до 16 тепла, на западе +9… +11. Днем в западных областях +16… +18, на остальной территории от 19 до 29.

В Киеве также грозы и дожди, ночью воздух прогреется до 14-16 тепла, а днем всего до +21.

В четверг дожди с грозами охватят север, центр, юг и восток. Без осадков останутся только западные области.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 13 тепла, на западе +7… +10. Днем от 21 до 29 тепла, на западе до +19.

В Киеве грозы и дожди возможны днем, температура ожидается +10… +12 ночью и +19… +21 днем.

Дожди с грозами охватят почти всю Украину, исключением станет только Крым.

Прохладнее всего снова будет на западе – от 9 до 12 ночью и от 18 до 21 днем. На остальной территории ночью прогнозируют +13… +18, а днем +21… +30.

В Киеве также дождливо, ночью от 12 до 14, днем максимум +23.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что с 20 по 29 августа в Киеве ожидается дальнейшее снижение температуры. Столбик термометра опустится до +18.