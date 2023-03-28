В Украину идет непогода с дождями и мокрым снегом: синоптики рассказали, где будет самая плохая погода. Карта

Погода в Украине во вторник, 28 марта, принесет резкое понижение температуры воздуха, а также осадки. Дожди кое-где с мокрым снегом прогнозируют в большинстве областей страны, местами возможна гололедица.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Осадки минуют лишь некоторые города на востоке.

Так, дожди с мокрым снегом следует ожидать в большинстве западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На западе и севере прогнозируют гололедицу и порывы ветра до 23 метров в секунду. В других областях порывы до 22 м/с.

"Изменение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог – І уровень опасности", – заявили синоптики.

Температура воздуха в западных регионах Украины 28 марта днем опустится до +2...+4 градуса, ночью вероятны небольшие морозы до -1 градуса. В Черниговской и Киевской областях днем дожди со снегом, температура +5..+8, ночью от 0 до +4.

На востоке погода будет пасмурной с прояснениями. На Днепропетровщине и на Запорожье возможны небольшие дожди. Температура в восточных регионах будет днем колебаться от +9 до +15, ночью прогнозируют +5..+3.

На юге также осадки в виде дождя, температура днем +8..+12, ночью +9..+6. В Крыму ожидаются небольшие осадки, столбики термометров будут показывать +9..+11, ночью +9..+7.

В столичном регионе погода 28 марта будет пасмурной. Ночью прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег, днем сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Днем прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с.

Температура по области ночью +3...+8, днем от 0 до +5.

В Киеве ночью +6..+8 градусов, днем +2..+4. Днем в столице сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, последняя неделя марта принесет в Украину ухудшение погоды. Температура воздуха снизится местами до 12 градусов мороза, ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 25 м/с.