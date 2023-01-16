В Украину идет аномальное тепло: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Крещенскую неделю

Новая рабочая неделя в Украине начнется с мощного всплеска тепла по всей территории страны. Пик потепления ожидается с 18 по 20 января, температура воздуха превысит климатические нормы на 10-15 градусов.

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Об этом сообщают украинские синоптики. Так, по прогнозам meteoprog, в этот период существует возможность обновления рекордов максимальной температуры в разных городах Украины.

Однако во второй половине недели начнется постепенное понижение температуры.

Такой же прогноз на Крещенскую неделю дала и украинская синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни, 18-19-20 января еще побудет теплая погода, к концу недели похолодает", – отметила Диденко в Facebook.

О лете среди зимы предупредил также народный синоптик Станислав Щедрин.

"В период 17-21 января температура воздуха по всей стране поднимется до +10...+12, в центре и на юге потеплеет до +13...+15, в Одесской и Крыму даже до +17...+ 20, вот только на западе столбики термометров не будут подниматься выше +5...+7 градусов", – спрогнозировал Щедрин.

Погода на всю Крещенскую неделю

С понедельника по пятницу следует ожидать осадков в виде дождя, местами с мокрым снегом. Только на выходные осадки прекратятся, а температура начнет снижаться.

В понедельник 16 января небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в западных областях, в восточной части также пройдет небольшой снег. На остальной территории – без существенных осадков. На дорогах северных и восточных регионов местами гололедица. Ветер южный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, днем -1...+4, на юге и по крайней мере +5...+9 градусов.

Во вторник, 17 января, ожидаются умеренные дожди с мокрым снегом в западной части, а также небольшие осадки в смешанном виде пройдут в северных и центральных областях. Ветер южный/юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью будет 0…+5 , на востоке -3…+2. Днем температура повысится до 0...+5, в южных и западных областях местами +6...+10, в Крыму до +14 градусов.

В среду, 18 января, ожидаются умеренные дожди в западных областях, в Карпатах сильные осадки. Днем дождь распространится на большую часть территории Украины. Ветер южный, 7 – 12 м/с, местами порывы до 15 – 20 м/с, в Карпатах 25 – 30 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на крайнем востоке около 0; в Крыму и Одесской области +6…+11 градусов. Днем температура повысится до +3...+8, в центральных, южных и местами западных областях +10...+15.

В четверг 19 января ночью дожди пройдут в северных и восточных областях, днем дождь с мокрым снегом в западных областях страны. Временами ожидаются значительные осадки. Ветер южный, 7 – 12 м/с, в западной части переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4, в центральных, южных и северных областях +2...+7. Днем +2...+7, в центральных и южных областях +8...+13, в Крыму до +18 градусов.

В пятницу, 20 января, небольшие дожди и мокрый снег ожидается в западных областях. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет +3…+8, в западной части около 0. Днем +3…+8, в южных и центральных областях +8…+13, в Крыму до рекордных +18 градусов.

На выходные, 21 – 22 января, ожидается постепенное понижение температуры воздуха в большинстве областей Украины. Ночью до -5…0, днем до – 2…+3. Похолодание не затронет только южные регионы и Закарпатье, где сохранится аномально теплая весенняя погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране подойдет к концу в начале февраля-2023. Тогда украинцы снова увидят "минусы" на термометрах.

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