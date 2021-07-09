В Украину частично вернутся дожди: какие регионы затронет. Карта

Погода в Украине в субботу, 10 июля, будет солнечной в большинстве областей. Однако некоторые все же затронут осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В тоже время везде сохранятся высокие "градусы" (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди, но на этот раз без гроз, пойдут в западных областях – Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 21 тепла, днем +30… +33.

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В Киеве также солнечно в субботу. Ночью ожидается +18… +20, днем до 33 градусов.

В связи с жаркой погодой в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, дожди с грозами вернутся в Украину в ночь с 10 на 11 июля.

Также столицу во второй половине июля накроют кратковременные похолодания.