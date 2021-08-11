В украинских СИЗО разрешат пользоваться телефонами и интернетом: в чем суть эксперимента

Министерство юстиции инициировало экспериментальный проект по предоставлению платного доступа в интернет и телефонной мобильной связи для заключенных в следственных изоляторах Украины. Данная программа не нуждается в затратах из бюджета, поскольку основана на самоокупаемости.

Об этом сообщается в пояснительной записке, опубликованной на сайте Кабмина 11 августа. Эксперимент продлится до 30 апреля 2023 года, о результатах эксперимента Министерство юстиции обязалось отчитаться в письменном докладе не поздней 1 июля 2023 года.

С помощью этого проекта в Минюсте надеются выяснить, насколько целесообразно предоставлять заключенным до приговора суда выход в международную сеть и может ли это быть фактором, негативно влияющим на интересы и права всех участников уголовного производства. Именно для этого документ предлагает внедрить техническую возможность в отдельных следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

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Арестанты, которые захотят официально воспользоваться услугами мобильной и интернет-связи через IP-телефонию, смогут получить к ней доступ за установленную плату.

IP-телефония – набор коммуникационных технологий, обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также разговор с видеопередачей данных по сети Интернет или любым другим IP-сетям.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюська похвастал реставрацией камеры в Киевском СИЗО, рассчитанной на 22 человека. Улучшенные условия в пенитенциарном учреждении обошлись ведомству в 67 тысяч гривен.