Щодня ми отримуємо сотні сповіщень. Більшість із них — робочі повідомлення, рекламні розсилки чи меми від друзів. Але AMBER Alert — це сповіщення, яке не варто ігнорувати чи просто змахнути з екрана вашого смартфону. Україна — 25 країна світу, яка впровадила AMBER Alert у Facebook.

За даними МВС, з початку цього року в Україні правоохоронці отримали майже 12 тисяч заяв про зникнення дітей. 98% з них було знайдено впродовж доби. Втім, існує 2 відсотки, коли у пошуках потрібна участь не тільки поліцейських, а ще й мешканців, що живуть поруч з місцем зникнення. Для цього, Мінцифра спільно з Facebook та Нацполіцією запустили AMBER Alert.

Що таке AMBER Alert?

AMBER Alert — це система, яка надсилає сповіщення про зникнення дітей на певній території. З 2015 року вона розповсюджується за допомогою Facebook, але придумали її значно раніше — у 1996 році. Того року, в Техасі зникла дівчинка Амбер Хагерман. На жаль, врятувати її не вдалося, але цей випадок привернув увагу суспільства до проблеми та розробки системи сповіщень.

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Головна мета, щоб люди, які можуть допомогти, отримали ці повідомлення. Оскільки шанси знайти зниклу дитину зростають, коли її шукають більше людей. Особливо в перші 24 години. Спочатку такі повідомлення поширювали на телебаченні, радіо, розсилка смс-повідомлень, дорожні знаки тощо. В Україні, наприклад, раніше була популярна програма "Служба розшуку дітей" на телеканалі Магнолія-ТВ.

Як це працює?

Національна поліція надсилає до Facebook інформацію про те, що є випадок викрадення дитини та підозра, що її життю або здоров’ю загрожує небезпека. Далі, Facebook якомога швидше запускає AMBER Alert. Сповіщення побачать люди, які знаходяться у радіусі пошуку. AMBER Alert не застосовується на всій території країни, а лише там, де перебувають люди, які могли щось бачити. Тобто, якщо, наприклад, викрали дитину в Запоріжжі, то AMBER Alert не покажуть у сусідній області. Однак поліція визначає зону і радіус пошуку відповідно до конкретного випадку.

А Facebook, у свою чергу, визначає користувачів, яким показати це сповіщення. Для цього, необов’язково вмикати геолокацію на смартфоні. Соцмережа використовує різні дані, щоб спрогнозувати де може знаходитися користувач. Це інформація у вашому профілі, геотеги у постах на сторінці або де востаннє використовувався Facebook.

Крім того, соцмережа отримує дані від Нацполіції через спеціальний безпечний канал зв’язку. І не повідомляє поліції, хто його побачив, зашерив чи прокоментував. Це важливо для захисту персональних даних користувачів.

Варто зазначити, що AMBER Alert використовується лише у вкрай серйозних випадках. Наприклад, у США врятували 1074 дітей за допомогою AMBER Alert. Мова йде не просто про зникнення дитини. А про випадки з найвищим ступенем загрози, де важлива кожна хвилина. В Україні цей інструмент може бути теж дуже ефективним, адже у нашій країні Facebook використовують 16 млн людей.

Це унікальний інструмент і приклад того, як технології можуть рятувати життя. AMBER Alert — це, в першу чергу, про швидкість. Часто дитину вдається знайти менше, ніж за годину. Наприклад, у жовтні 2016 року було опубліковане сповіщення AMBER про 4-річну дівчинку, викрадену у Флориді, США. Кейтлін Браун, анестезіолог лікарні Baptist East Hospital в Мемфісі, була на обідній перерві, коли впізнала зниклу дитину після того, як побачила сповіщення AMBER у Facebook. Її швидкі дії допомогли врятувати дівчину.

Звичайно, хочеться, щоб потреба користуватися AMBER Alert ніколи не виникала. Але якщо ви побачите таке сповіщення — не ігноруйте його. Адже просто поширивши його у своїй стрічці, ви можете врятувати чиюсь дитину.

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