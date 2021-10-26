В Украине за месяц ужесточенного карантина выписали свыше 40 тыс. штрафов за отсутствие маски: кого и как наказывали

С начала действия в Украине ужесточенных правил эпидемиологической защиты сотрудники Национальной полиции выписали 40 581 штрафов гражданам, которые находились в общественных местах без масок. Сумма таких штрафов варьируется от 170 до 255 гривен.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Министерстве здравоохранения за период с 23 сентября по 25 октября.

Также за указанный период было составлено 4 888 административных протоколов, которые предусматривают ответственность по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. По большей части нарушения фиксировались со стороны юридических лиц.

"Нарушение соответствующей статьи влечет ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 17 000 до 34 000 гривень, для должностных лиц – от 34 000 до 170 000 гривень", – указано в сообщении.

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В Минздраве напомнили, что эпидемиологическая ситуация в Украине вынудила страну с 23 сентября перейти в режим "желтой" зоны. Однако по состоянию на 25 октября уже шесть регионов оказались в "красной" отметке, уже на этой неделе к ним присоединятся еще Николаевская и Ривненская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Моршине, где проведена массовая вакцинация местного населения, ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, не нуждается в госпитализации, не говоря уже об ИВЛ.