В Украине в пятницу будет бушевать ненастье: синоптик рассказала, где ждать ливней и града. Карта

В пятницу, 14 июля, в Украине будет бушевать непогода. Всю территорию нашего государства накроют дожди с грозами и градом.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Завтра в Украине прогнозируется сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

Сильные ливни в ближайшую ночь ожидаются на Волыни, Ровенщине, Винниччине, а также в западных районах Одесщины.

Днем будет сильно лить в северных областях Украины и на Полтавщине, а вечером в пятницу ливни доберутся до восточной части Украины.

Днем преимущественно малооблачно будет в южной части Украины.

В дневные часы разве что южная часть Украины выстроится в преимущественно сухой малооблачной погоде.

В Киеве 14 июля погода также ожидается сложной – дожди с грозой, местами сильные ливни, вероятный град.

Температура воздуха завтра на севере Украины снизится – ожидается +19…+22 градуса, на юге и востоке жарко – +27…+31 градус, на остальной территории Украины +24…+29 градусов.

В выходные, 15 и 16 июля, по всей Украине предполагается летняя солнечная погода с температурой воздуха +24…+29, на юге и Закарпатье до +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. Через три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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